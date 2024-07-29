Крушение пассажирского поезда Казань - Адлер стало второй крупной железнодорожной катастрофой за последние 13 лет на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в мае 2011 года на 185-м километре перегона сошли с рельсов 14 цистерн с нефтью в составе грузового поезда, следовавшего в Новороссийск.

Так, согласно открытым данным, 26 мая 2011 года на перегоне Гремячая – Котельниково Приволжской железной дороги на регулируемом переезде при исправно работающей сигнализации водитель КАМАЗа допустил столкновение с грузовым составом. В результате ДТП 13 лет назад на месте происшествия погиб водитель грузовика, травмы получил помощник машиниста. Кроме того, произошел сход локомотива и 14-ти цистерн, груженных сырой нефтью, с последующим возгоранием.

Согласно постановлению президиума Высшего арбитражного суда РФ от 4 июня 2013 года, уголовное дело тогда было прекращено. Материальный ущерб составил 2 100 999 рублей 96 копеек.

Напомним, крушение пассажирского поезда в Волгоградской области произошло 29 июля около 12.20. По предварительным данным, груженный песком самосвал выехал на запрещающий сигнал прямо перед поездом. Несмотря на предпринятое машинистом экстренное торможение, избежать столкновения не удалось. В результате ДТП с рельсов сошли девять вагонов поезда Казань - Адлер.

По данным на момент публикации, в Котельниковскую ЦРБ доставлено 20 человек, в том числе 7 детей.