Общество

Как ветром сдуло: волгоградцы объявили в розыск благоустроителей дворов на ул. Елецкой

Общество 30.07.2024 18:15
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30.07.2024 18:15


В Ворошиловском районе Волгограда жители дворов многоквартирных домов №№ 13, 15, 17 бьют тревогу. Как сообщает ИА «Высота 102», несколько месяцев назад здесь началось долгожданное благоустройство, однако неожиданно, ещё в начале июля все работы прекратились.

– Вот в таком состоянии наш двор находится уже несколько недель. Всё разворочено, недоделано и заброшено. Бордюры установлены не везде, асфальтовое полотно где-то уложено, а где-то отсутствует. Во дворах ищут новых хозяев паллеты со стройматериалами. Кругом мусор, спиленные подрядчиком деревья, – рассказала журналистам Татьяна Немцова.


Местные жители не тешат себя надеждами на лучшее и боятся, что в таком состоянии их пройдут государственную приёмку. Особые опасения у горожан вызывают спиленные деревья.



– Сейчас жара, повышенная пожароопасность. Достаточно одной спички, чтобы это всё вспыхнуло, – сетует собственница.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Волгограда с просьбой прояснить происходящее на ул. Елецкой. Как выяснилось, скорректировать график ремонтных работ и спешно удалиться восвояси специалистам пришлось из-за подготовки сетевой инфраструктуры к зиме.

– По информации подрядной организации (ООО «Аверс»), осуществляющей замену покрытия на автомобильных проездах, тротуарах и обновление бордюрного ограждения, она была вынуждена внепланово приостановить работы, т. к. у ООО «Концессии теплоснабжения» возникла необходимость переложить фрагмент подземного трубопровода. Этим объясняется в том числе и неплотная установка бордюрного камня, - рассказали в пресс-службе мэрии.

В «Концессиях» рассказали, что на ул. Елецкой будут заменены коммуникации протяжённостью свыше 1 тыс. метров. Находящаяся здесь инфраструктура ранее неоднократно обращала на себя внимание как специалистов, так и местных жителей, многочисленными авариями.

– В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону, в целях повышения надежности подачи ресурса и качества коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению на участке между домами №№ 15 и 17 по ул. Елецкой запланирована масштабная замена протяженных, порядка 1 км, сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения. Ранее, в ходе прошедшего ОЗП, на этом участке фиксировались неоднократные технологические нарушения. По завершении работ специалисты восстановят благоустройство территории, – подчеркнули в ресурсоснабжающей организации.

Отметим, работы по замене трубопроводов начнутся уже на этой неделе. В свою очередь, в администрации Волгограда уточнили, что, как только завершится переустройство коммуникаций, у ООО «Аверс» появится возможность вернуться к работам по укладке асфальта. В соответствии с муниципальным контрактом, обновление проездов ко дворам на ул. Елецкой должно завершиться 1 сентября 2024 года.

Фото: Татьяна Немцова

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