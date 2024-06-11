Приказом ФССП России Андрей Кононов назначен временно исполняющим обязанности заместителя руководителя ГУ ФССП России по Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в управлении, ранее Кононов занимал должность начальника отделения — старшего судебного пристава Кировского районного отделения судебных приставов Волгограда.

Капитан внутренней службы занял вакантное место в руководстве ГУ ФССП России по региону с 10 июля текущего года.

Андрей Кононов родился в 1986 году в Волгограде. В службе судебных приставов работает с 2009 года.

Последние изменения в руководстве ГУ ФССП России по Волгоградской области были в ноябре 2023 года. Тогда, напомним, врио первого заместителя руководителя была назначена капитан внутренний службы Татьяна Климова, которая ранее работала в Курганской области. В настоящее время Татьяна Климова уже работает в управлении без приставки врио.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области