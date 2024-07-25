Телеведущий Дмитрий Дибров в Balenciaga произвел фурор в волгоградской глубинке





Телеведущий Дмитрий Дибров посетил с частным визитом Серафимовичский район Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на районную администрацию, накануне звезду федеральных каналов встретили радушно казачьими песнями и плясками. Перед селянами известный шоумен предстал в футболке с надписью Balenciaga Paris и очках этого же премиум-бренда. Казаки и казачки приняли московского гостя радушно и с удовольствием фотографировались с ним на память.

В ходе визита Дибров вместе со своей семьей и друзьями посетили литературно-краеведческий музей, городскую набережную и возложили цветы к мемориалу «Рубеж Сталинградской доблести».





Это уже не первый визит Дмитрия Диброва в Волгоградскую область. В 2021 году он приезжал в Серафимовичский район в рамках путешествия на плоту вместе со своей семьей. С какой целью ведущий приехал на этот раз, а также как добрался до Серафимовича, в администрации не уточнили.

- Нас встретили и глава района, и атаман Усть-Медведицкого округа - это очень почетно и приятно. Спасибо за приём. Я был в Серафимовиче, в станице Усть-Медведицкой, два года назад, и хочу отметить, что за это время изменился в лучшую сторону, преобразился центральный городской парк. Я рад за местных жителей такой перемене в облике города, - поделился эмоциями от визита в глубинку Дмитрий Дибров.

Фото: администрация Серафимовичского района / Telegram