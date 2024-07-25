Общество

В Волгограде прокуратура требует от фонда капремонта расторгнуть миллиардный договор с подрядчиком из Уфы

Общество 25.07.2024 10:11
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25.07.2024 10:11


Прокуратура Волгоградской области обратилась в суд с требованием к УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» расторгнуть договор с ООО «Имексо», которое выиграло в 2023 году крупный аукцион на право капитального ремонта фасадов 58 МКД. Об этом V102.RU сообщили в арбитражном суде Волгоградской области.

- Прокуратура указывает, что ООО «Имексо» умышленно в противоправных целях предоставило в подтверждение опыта работы для победы в аукционе недостоверные сведения и документы, послужившие основанием для его включения в реестр квалифицированных подрядчиков для данного вида работ. Предоставление недостоверной информации повлекло необоснованное признание ООО «Имексо» победителем торгов, так как при непредставлении указанных документов результат торгов был бы иным, - указывает пресс-служба арбитража.

Надзорное ведомство поясняет, что спорные договоры, заключенные при подобной закупке, являются ничтожными, поэтому просит суд признать эту сделку недействительной. Судебное заседание назначено на 20 августа.

Напомним, прокуратура ранее сообщала, что уличила строительную компанию «Имексо» в подлоге документов. Сотрудники надзорного органа обнаружили, что в 2022-2023 годах организация представила подложные документы, подтверждающие наличие опыта работ в сфере капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе признанных объектами культурного наследия. Также выявлено, что у компании, которая в 2020–2021 гг. фактически хозяйственную деятельность не осуществляла, нет практического опыта в части ремонта многоквартирных домов.

Согласно системе СПАРК, договор на 1,3 миллиарда рублей с ООО «Имексо», которое зарегистрировано в Уфе, региональный фонд капремонта заключил 25 апреля 2023 года. В декабре 2023 года были заключены еще два контракта, но на гораздо меньшую сумму. Основной вид деятельности этой организации - строительство жилых и нежилых зданий. Компания была зарегистрирована почти 20 лет назад.

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