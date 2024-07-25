После небольшой передышки волгоградцев снова испытают жарой

В Волгоград и область после дождей и ночной прохлады возвращается жаркая погода. Как сообщает V102.RU со ссылкой на областной ЦГМС, в ближайшие два дня температура перевалит за отметку в +30 градусов.

— Завтра, 26 июля, по региону без осадков. Ветер северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с. Ночью за окном +13...+18º, при прояснении температура упадет до +8...+13º, в дневные часы воздух прогреется до +25...+30º, — рассказали информагентству в региональном гидрометцентре. — 27 июля по области также осадки маловероятны. Ветер северный 7-12 м/с. Ночью +13...+18º, при прояснении +8...+13º, днем +26...+31º.

В Волгограде завтра и послезавтра установится облачная с прояснениями погода.

— В пятницу, 26 июля, в городе-герое сухо и солнечно. Ветер северо-западного направления 7-12 м/с. В ночной период +16…+18º, днем +27...+29º, — уточнили волгоградские синоптики. — В субботу, 27 июля, в областном центре без существенных осадков. Ветер северного направления 7-12 м/с. Ночью +15…+17º, днем +26...+28º.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»