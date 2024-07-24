Любитель прохлады из Волгограда засудил экспедиторов за шар из обсидиана

Житель Волгограда взыскал с транспортной компании компенсацию за некачественную перевозку груза, а именно — фонтана в виде земного шара из полудрагоценного камня обсидиана, сообщает V102.RU.

Согласно материалам дела, иск был подан к ООО «ПЭК». Заявитель хотел получить в качестве возмещения ущерб 287 000 рублей. Изначальная цена оригинальной покупки составляла 210 000 рублей.

Груз предстояло привезти в Волгоград из Москвы. Однако вследствие нарушения норм перевозки фонтан повредили. На изделии зафиксировали сколы, потертости, царапины и другие дефекты.

Недовольный волгоградец направил в адрес транспортной компании досудебную претензию на 287 000 рублей, мотивируя это заключенным договором по реставрации и изготовлению изделий из натурального камня.

— Для определения рыночной стоимости ущерба страховщик организовал проведение независимой экспертизы, которая показала, что размер ущерба составил 17 000 рублей. Именно эту сумму страховщик выплатил истцу, — пояснили информагентству в пресс-службе Краснооктябрьского районного суда.

В суде ответчиком не оспаривался сам факт повреждения груза при транспортировке. Тем не менее сумму заявленного в иске ущерба представитель фирмы посчитал завышенной.

В ходе гражданского судопроизводства проведена комплексная судебная товароведческая и оценочная экспертиза, показавшая, что восстановить спорный груз невозможно. При этом рыночную стоимость фонтана с учетом износа обозначили в сумму 59 150 рублей.

— Решением Краснооктябрьского районного суда Волгограда с ответчика в пользу истца взыскана сумма ущерба за вычетом произведенной страховой выплаты, а именно в размере 42 150 рублей, компенсация морального вреда 2 000 рублей, штраф в размере 1 000 рублей, — добавили «Высоте 102» в судебной инстанции.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото: архив ИА «Высота 102»