В Волгоградской области хуторянин сгорел из-за аварийной проводки

Следственный отдел Суровикинского района Волгоградской области проверит обстоятельства гибели жителя хутора Фирсов, который сгорел в частном доме.

- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили V102.RU в СУ СКР по Волгоградской области.

По предварительным данным, 23 июля этого года в ходе тушения пожара в одном из домовладений обнаружили тело 59-летнего хозяина. По предварительной версии, причиной трагедии мог стать аварийный режим работы электропроводки.

Специалисты выяснили, что очагом возгорания стала розетка в комнате, где был обнаружен погибший.