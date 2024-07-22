В Волгограде госпитализирован грудничок, пострадавший в столкновении иномарок

21 июля в Центральном районе Волгограда произошло столкновение двух иномарок. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП случилось на проспекте Ленина, в районе туберкулёзного диспансера.
- В 14:30 напротив дома №54 по пр. Ленина произошло столкновение автомобилей Peugeot и Hyundai, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Отметим, по информации ГАИ, в аварии пострадал 8-месячный ребёнок. Мальчик был госпитализирован в одну из ближайших больниц, прибывшими на место столкновения медиками.
Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»