Происшествия

Около села в Волгоградской области вспыхнул крупный ландшафтный пожар

Происшествия 21.07.2024 16:16
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21.07.2024 16:16


В Волгоградской области тушат ландшафтный пожар, который сегодня, 21 июля, вспыхнул на территории Александровского сельского поселения Жирновского района. Об этом сообщил глава района Александр Шевченко, передает V102.RU.
В тушении горящей растительности принимают участие сотрудники Жирновской пожарно-спасательной части 64 9 отряда ФПС ГУ МЧС России по Волгоградской области, службы охраны леса, а также администраций Александровского и Медведицкого сельских поселений и администрации Линевского городского поселения.

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило сегодня в 11-50 ч.

- На западной окраине села Новая Бахметьевка горела сухая растительность на площади 1,5 га. Возгорание было ликвидировано в 14-51 ч. Погибших и пострадавших нет, - говорится в комментарии ведомства.

Фото V102.RU (архив)

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