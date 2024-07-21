



В Волгоградской области тушат ландшафтный пожар, который сегодня, 21 июля, вспыхнул на территории Александровского сельского поселения Жирновского района. Об этом сообщил глава района Александр Шевченко, передает V102.RU. В Волгоградской области тушат ландшафтный пожар, который сегодня, 21 июля, вспыхнул на территории Александровского сельского поселения Жирновского района. Об этом сообщил глава района Александр Шевченко, передает V102.RU.

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило сегодня в 11-50 ч.







- На западной окраине села Новая Бахметьевка горела сухая растительность на площади 1,5 га. Возгорание было ликвидировано в 14-51 ч. Погибших и пострадавших нет, - говорится в комментарии ведомства.







Фото V102.RU (архив)

В тушении горящей растительности принимают участие сотрудники Жирновской пожарно-спасательной части 64 9 отряда ФПС ГУ МЧС России по Волгоградской области, службы охраны леса, а также администраций Александровского и Медведицкого сельских поселений и администрации Линевского городского поселения.