Происшествия 21.07.2024 16:16
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21.07.2024 16:16
В Волгоградской области тушат ландшафтный пожар, который сегодня, 21 июля, вспыхнул на территории Александровского сельского поселения Жирновского района. Об этом сообщил глава района Александр Шевченко, передает V102.RU.В тушении горящей растительности принимают участие сотрудники Жирновской пожарно-спасательной части 64 9 отряда ФПС ГУ МЧС России по Волгоградской области, службы охраны леса, а также администраций Александровского и Медведицкого сельских поселений и администрации Линевского городского поселения.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило сегодня в 11-50 ч.
- На западной окраине села Новая Бахметьевка горела сухая растительность на площади 1,5 га. Возгорание было ликвидировано в 14-51 ч. Погибших и пострадавших нет, - говорится в комментарии ведомства.
Фото V102.RU (архив)
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