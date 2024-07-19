Елена Исинбаева лишится места в комиссии МОК





Уроженка Волгограда, двухкратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не войдет в состав новой комиссии международного олимпийского комитета. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт организации, выборы четырех кандидатов состоятся во время олимпийских игр 2024 года в Париже. Уроженка Волгограда, двухкратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не войдет в состав новой комиссии международного олимпийского комитета. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт организации, выборы четырех кандидатов состоятся во время олимпийских игр 2024 года в Париже.

В МОК сообщили о предстоящем прекращении полномочий четырех членов комиссии: Даниэля Дьюрта (плавание, Венгрия), Бритту Хайдеманн (фехтование, Германия), Елены Исинбаевой (легкая атлетика, Россия), Ю Сын Мина (настольный теннис, Южная Корея). В МОК сообщили о предстоящем прекращении полномочий четырех членов комиссии: Даниэля Дьюрта (плавание, Венгрия), Бритту Хайдеманн (фехтование, Германия), Елены Исинбаевой (легкая атлетика, Россия), Ю Сын Мина (настольный теннис, Южная Корея).

За новых членов комиссии проголосуют спортсмены из четырех разных видов спорта. За новых членов комиссии проголосуют спортсмены из четырех разных видов спорта.

Напомним, Елена Исинбаева с семьей покинула Россию в феврале 2022 года. После этого в Махачкале переименовали стадион, который был назван в ее честь. В связи с началом СВО в МОК провели проверку о возможных связях Елены Исинбаевой с Вооруженными силами РФ, однако пришли к выводу, что контактов с российской армии у спортсменки нет. Сама она также открестилась от связи с Министерством обороны. Поэтому было принято решение не исключать ее из Международного олимпийского комитета. Напомним, Елена Исинбаева с семьей покинула Россию в феврале 2022 года. После этого в Махачкале переименовали стадион, который был назван в ее честь. В связи с началом СВО в МОК провели проверку о возможных связях Елены Исинбаевой с Вооруженными силами РФ, однако пришли к выводу, что контактов с российской армии у спортсменки нет. Сама она также открестилась от связи с Министерством обороны. Поэтому было принято решение не исключать ее из Международного олимпийского комитета.

Между тем, Елена Исинбаева после громкого заявления, где она объявила себя человеком мира, уже давно ничего не комментирует в соцсетях. На ее страничке появляются лишь рекламные фото и посты. Любопытно, что недавно под таким постом сообщение оставил ее отец, Гаджи Исинбаев. Он назвал свою дочь красоткой. Между тем, Елена Исинбаева после громкого заявления, где она объявила себя человеком мира, уже давно ничего не комментирует в соцсетях. На ее страничке появляются лишь рекламные фото и посты. Любопытно, что недавно под таким постом сообщение оставил ее отец, Гаджи Исинбаев. Он назвал свою дочь красоткой.

Фото Елена Исинбаева/VK.com