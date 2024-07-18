Волгоградцев предостерегли от покупки молочки завода-«призрака»

Общество 18.07.2024 08:42
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18.07.2024 08:42
Волгоградский РПН проинформировали о фальсифицированной молочной продукции, изготавливаемой предприятием-«призраком». Как сообщили V102.RU в региональном управлении ведомства, соответствующие сведения поступили от коллег из Тульской области.
В частности, была выявлена молочная продукция, которую якобы изготавливает ООО «Мосальский молокозавод» - предприятие, зарегистрированное в Калужской области и имеющее площадку в деревне Кузьмино-Доможирово в Тульской области.
Однако выяснилось, что молзавода по указанному адресу не существует.
В связи с высокой вероятностью нелегального производства и оборота фальсифицированной продукции информация о фантомном предприятии направлена в правоохранительные органы.
Соответственно, покупать такую молочку волгоградцам не рекомендуют.
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