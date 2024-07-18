Экономика

Пробивают потолок? Цены на бензин в Волгоградской области снова взлетели на треть рубля

Экономика 18.07.2024 08:16
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18.07.2024 08:16


Стоимость автомобильного топлива в Волгоградской области за прошедшую неделю вновь «пробили потолок». Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, рост цен на все марки бензина и дизтопливо зафиксирован на 15 июля. 
Например, АИ-92 подорожал на 31 копейку и пересек психологическую отметку в 53 рубля. АИ-95 стоит теперь в среднем 58,96 рубля за литр. Это на 34 копейки больше, чем было на предыдущей неделе. 
Но больше всего снова выросли цены на бензин АИ-98 – рост составил сразу 48 копеек за неделю. Не устояла на прежней отметке и стоимость дизтоплива. Солярка стала стоить на 25 копеек больше. 
Напомним, резкий рост стоимости бензина фиксируется в Волгоградской области с конца июня. Однако, несмотря на это, цены на автомобильное топливо в регионе остаются одними из самых низких в ЮФО. Дороже всего оно стоит в Крыму и в Севастополе. Например, в Севастополе цена литра солярки составляет уже 68,23 рубля. 
 

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