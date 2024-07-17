



В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда завершаются работы по установке третьего по счету экстремального аттракциона «Седьмое небо». Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу парка, на 55-метровой конструкции возведена последняя опорная секция и установлен молниеотвод. Для работ потребовался грузоподъемный кран со стрелой более 70 метров.

В общей сложности при установке аттракциона были смонтированы четыре опорные секции весом свыше 20 тонн и длиной 48 метров. На верхушку объекта рабочими также была установлена золотистая сфера, которая является не только элементом декора, но и позволит защитить конструкцию от накопления мощного электрического разряда.





Ранее на объекте оборудовали 6-тонным вращающимся подъемным узлом, который будет поднимать посетителей на высоту птичьего полета. Также, на аттракционе уже смонтированы устройство защиты от превышения скорости, тяговый механизм и другие элементы.

- В ближайшее время на «Седьмом небе» появятся 18 посадочных модулей – в одном модуле смогут разместиться сразу два пассажира, что делает его удобным для дружеских, влюбленных и семейных пар, - пояснили в парке. - По завершении монтажа аттракцион пройдет тестирование, процедуру сертификации и получит свидетельство о государственной регистрации.

Фото: ЦПКиО