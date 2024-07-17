Суд поставил точку в распаде бизнес-империи экс-депутата Госдумы от Волгоградской области

Расследования 17.07.2024 13:17
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17.07.2024 13:17
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение арбитражного суда Волгоградской области, завершившего процедуру конкурсного производства ООО «Диамант Девелопмент Групп Волд». Как сообщили V102.RU в арбитражном суде, в марте 2024 года процедура конкурсного производства в отношении должника, которая длилась более 10 лет, была закончена.
Однако представители банкротящейся организации не согласились с определением арбитражного суда и обжаловали его. В частности, доводы ООО «Дело» и С.Пахомова сводились к тому, что завершение процедуры конкурсного производства является преждевременным, поскольку имеются нерассмотренные судебные споры, которые могут привести к пополнению конкурсной массы должника. Также они считали, что судом первой инстанции не была учтена возможность погашения требований кредиторов за счет исполнения судебного акта о взыскании убытков.
Но эти доводы не подтвердились. Так, вышестоящая инстанция указала, что имущество и денежные средства у должника отсутствуют, мероприятия конкурсного производства проведены в полном объеме, а вероятность пополнения конкурсной массы отсутствует, в связи с чем судом первой инстанции сделан обоснованный вывод о наличии оснований для завершения процедуры конкурсного производства. Доказательства наличия у должника иного имущества, а также возможности его обнаружения в материалы дела не представлены.
Напомним, как ранее сообщало V102.RU, общая сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов ООО «Диамант Девелопмент Групп Волд», составляла 1 091 245 256,5З руб., из них 677 724 703,37 руб. – залоговые.
Пополнить конкурсную массу удалось в апреле 2022 года, когда за 243,6 миллиона рублей был продан «Диамант на Комсомольской» - последний торговый центр группы компаний «Диамант», конечным бенифициаром которой являлся Олег Михеев, бывший депутат Госдумы РФ. Он уже несколько лет находится в розыске по подозрению в совершении мошеннических действий в особо крупном размере. Владельцем объекта в центре города стал волгоградский миллиардер Александр Малашкин.
Поступившие от продажи «Диаманта на Комсомольской» средства были распределены между кредиторами. На момент окончания конкурсного производства сумма непогашенного остатка текущих требований составляла около 240 млн рублей.
Фото из архива V102.RU
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