Расследования

Суд поставил точку в распаде бизнес-империи экс-депутата Госдумы от Волгоградской области

Расследования 17.07.2024 13:17
0
17.07.2024 13:17


Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение арбитражного суда Волгоградской области, завершившего процедуру конкурсного производства ООО «Диамант Девелопмент Групп Волд». Как сообщили V102.RU в арбитражном суде, в марте 2024 года процедура конкурсного производства в отношении должника, которая длилась более 10 лет, была закончена. 
Однако представители банкротящейся организации не согласились с определением арбитражного суда и обжаловали его. В частности, доводы ООО «Дело» и С.Пахомова сводились к тому, что завершение процедуры конкурсного производства является преждевременным, поскольку имеются нерассмотренные судебные споры, которые могут привести к пополнению конкурсной массы должника. Также они считали, что  судом первой инстанции не была учтена возможность погашения требований кредиторов за счет исполнения судебного акта о взыскании убытков. 
Но эти доводы не подтвердились. Так, вышестоящая инстанция указала, что имущество и денежные средства у должника отсутствуют, мероприятия конкурсного производства проведены в полном объеме, а вероятность пополнения конкурсной массы отсутствует, в связи с чем судом первой инстанции сделан обоснованный вывод о наличии оснований для завершения процедуры конкурсного производства. Доказательства наличия у должника иного имущества, а также возможности его обнаружения в материалы дела не представлены. 
Напомним, как ранее сообщало V102.RU, общая сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов ООО «Диамант Девелопмент Групп Волд», составляла 1 091 245 256,5З руб., из них 677 724 703,37 руб. – залоговые.
Пополнить конкурсную массу удалось в апреле 2022 года, когда  за 243,6 миллиона рублей был продан «Диамант на Комсомольской» - последний торговый центр группы компаний «Диамант», конечным бенифициаром которой являлся Олег Михеев, бывший депутат Госдумы РФ. Он уже несколько лет находится в розыске по подозрению в совершении мошеннических действий в особо крупном размере. Владельцем объекта в центре города стал волгоградский миллиардер Александр Малашкин. 
Поступившие от продажи «Диаманта на Комсомольской» средства были распределены между кредиторами. На момент окончания конкурсного производства сумма непогашенного остатка текущих требований составляла около 240 млн рублей. 

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
17.07.2024 09:16
Расследования 17.07.2024 09:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2024 07:10
Расследования 17.07.2024 07:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2024 18:17
Расследования 16.07.2024 18:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2024 14:46
Расследования 16.07.2024 14:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2024 11:04
Расследования 16.07.2024 11:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2024 16:28
Расследования 15.07.2024 16:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2024 15:04
Расследования 15.07.2024 15:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2024 08:48
Расследования 15.07.2024 08:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.07.2024 20:21
Расследования 12.07.2024 20:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.07.2024 17:12
Расследования 12.07.2024 17:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.07.2024 12:28
Расследования 12.07.2024 12:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.07.2024 21:40
Расследования 11.07.2024 21:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.07.2024 21:02
Расследования 11.07.2024 21:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.07.2024 19:54
Расследования 11.07.2024 19:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.07.2024 16:13
Расследования 11.07.2024 16:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:23
В Волгоградской области скоропостижно скончался чиновник-финансистСмотреть фотографии
14:07
Tele2 запустила игру в мобильном приложении для любителей «тапать хомяка»Смотреть фотографии
14:03
В ЦПКиО Волгограда 55-метровый экстрим-аттракцион обезопасили молниеотводомСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде готовность горнополянского путепровода превысила 80%Смотреть фотографии
13:29
«Ротор» проведет открытую тренировку на «Зените»Смотреть фотографии
13:17
Суд поставил точку в распаде бизнес-империи экс-депутата Госдумы от Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:00
Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг лучших доходных дебетовых картСмотреть фотографии
12:56
Игровой клуб под прикрытием работал в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:20
В Волгоградской области благоустроят Россошки за 17 млн рублейСмотреть фотографии
12:11
Налоги в России для богатых повысят с 2025 годаСмотреть фотографии
11:48
Лаборатория ВТЗ будет проверять качество сырья и продукции по дополнительным параметрамСмотреть фотографии
11:39
Волгоградские леса гибнут от погоды и вредителейСмотреть фотографии
11:03
Проникшего в Госуслуги афериста задержали волгоградские оперативникиСмотреть фотографии
10:09
Дышите сами: жители Михайловки выступили против битумной установки под окнами домовСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде водитель иномарки сбил пешехода на ул. Пражской и скрылсяСмотреть фотографииCмотреть видео
09:56
В ГАИ рассказали подробности столкновения Hyundai Sonata и Mazda 3 в ВолжскомСмотреть фотографии
09:16
Волгоградец до смерти забил родного отцаСмотреть фотографии
09:08
Волгоградцам выписывают штрафы за самовольное подключение к электросетямСмотреть фотографии
08:08
«Черные» ассенизаторы слили нечистоты в Волго-Ахубинской поймеСмотреть фотографии
07:10
Волгоградец обманом вогнал в кредитную кабалу подругу ради AudiСмотреть фотографии
06:30
Волгоградские работодатели назвали самую дефицитную профессиюСмотреть фотографии
22:10
Минэнерго РФ: приостановка Ростовской АЭС не сказалась на потребителях в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:09
«Концессии» досрочно смонтировали водопровод в Краснооктябрьском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
20:43
После публикации ИА «Высота 102» в Городищенском районе взяли на карандаш 13 незаконных свалокСмотреть фотографии
20:01
«Они принимали его за своего»: в Волгограде отравление собак догхантером попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:27
Капот разлетелся вдребезги: в Волжском произошло жуткое ДТП на ул. НабережнойСмотреть фотографии
18:59
В Волгограде двое детей покалечились после прыжков с вышки в рекуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:17
Волгоградского коммерсанта осудили за стрельбу по ногам делового партнераСмотреть фотографии
18:02
Водитель «буханки» сгорел после столкновения с фурой на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:44
В Урюпинске потушили условный пожар на нефтебазеСмотреть фотографии
 