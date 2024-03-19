В Волгограде окончено 10-летнее банкротство бизнес-империи беглого экс-депутата

Арбитражный суд Волгоградской области постановил завершить конкурсное производство в отношении ООО «Диамант Девелопмент Групп Волд», которое было признано несостоятельным (банкротом) еще в 2013 году, сообщает V102.RU.

- Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника. Соответствующая запись должна быть внесена в этот реестр не позднее чем через пять дней с даты представления указанного определения арбитражного суда в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, - говорится в определении арбитража.

Поясняется, что это решение может быть обжаловано до даты внесения записи о ликвидации должника в ЕГРЮЛ.

В тексте документа указывается, что общая сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов ООО «Диамант Девелопмент Групп Волд», составляла 1 091 245 256,5З руб., из них 677 724 703,37 руб. - залоговые.

В апреле 2022 года за 243,6 миллиона рублей был продан «Диамант на Комсомольской» - последний торговый центр группы компаний «Диамант», конечным бенифициаром которой являлся Олег Михеев, бывший депутат Госдумы РФ. Он уже несколько лет находится в розыске по подозрению в совершении мошеннических действий в особо крупном размере.

Поступившие от продажи «Диаманта на Комсомольской» средства были распределены между кредиторами. В отчете конкурного управляющего говорится, что на данный момент непогашенный остаток текущих требований составляет 240 903 558 рублей.

Между тем, иного движимого и недвижимого имущества должника в ходе процедуры банкротства конкурсным управляющим не выявлено.

- В рассматриваемом деле о банкротстве ООО «Диамант Девелопмент Групп Волд» мероприятия конкурсного производства исчерпаны в полном объеме, возможностей для расчетов с кредиторами в полном объеме не имеется, - говорится в материалах суда.

При этом арбитражный суд отмечает, что согласно законодательству, кредиторы, чьи требования не были удовлетворены в полном объеме в ходе конкурсного производства, имеют право требовать обращения взыскания на имущество должника, незаконно полученное третьими лицами, в размере требований, оставшихся непогашенными в деле о банкротстве.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU