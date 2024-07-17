В ГАИ рассказали подробности столкновения Hyundai Sonata и Mazda 3 в Волжском

16 июля в Волжском столкнулись две иномарки. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», удар был такой силы, что машины разлетелись по разным сторонам дороги, а капоты автомобилей превратились в груды искорёженного металлолома. По информации Госавтоинспекции, в ДТП не обошлось без пострадавших.

- В 15:50 напротив дома №65 по ул. Набережная произошло столкновение автомобилей Hyundai Sonata и Mazda 3. В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля «Мазда» доставлены в медучреждение, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, все обстоятельства происшествия в настоящее время продолжают устанавливать правоохранительные органы.

Фото: Волгоград Поймет / t.me