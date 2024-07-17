Происшествия

В Волгограде водитель иномарки сбил пешехода на ул. Пражской и скрылся

Происшествия 17.07.2024 09:58
0
17.07.2024 09:58


В Центральном районе Волгограда водитель автомобиля Hyundai Creta сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне вечером напротив дома №37 по улице Пражской. 

По предварительной информации, 29-летняя девушка в момент ДТП переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Водитель после случившегося сразу же скрылся, но в результате розыска был оперативно задержан полицейскими. Пострадавшую доставили в больницу. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
17.07.2024 09:56
Происшествия 17.07.2024 09:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.07.2024 20:01
Происшествия 16.07.2024 20:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.07.2024 19:27
Происшествия 16.07.2024 19:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.07.2024 18:59
Происшествия 16.07.2024 18:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.07.2024 18:02
Происшествия 16.07.2024 18:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.07.2024 16:24
Происшествия 16.07.2024 16:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.07.2024 15:54
Происшествия 16.07.2024 15:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.07.2024 14:02
Происшествия 16.07.2024 14:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.07.2024 10:45
Происшествия 16.07.2024 10:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.07.2024 10:26
Происшествия 16.07.2024 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.07.2024 06:37
Происшествия 16.07.2024 06:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.07.2024 15:40
Происшествия 15.07.2024 15:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.07.2024 15:20
Происшествия 15.07.2024 15:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.07.2024 14:54
Происшествия 15.07.2024 14:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.07.2024 10:35
Происшествия 15.07.2024 10:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:11
Разменяли второй десяток: умные видеокамеры «Ростелекома» более 10 лет наблюдают за ЕГЭСмотреть фотографии
10:09
Дышите сами: жители Михайловки выступили против битумной установки под окнами домовСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде водитель иномарки сбил пешехода на ул. Пражской и скрылсяСмотреть фотографии
09:56
В ГАИ рассказали подробности столкновения Hyundai Sonata и Mazda 3 в ВолжскомСмотреть фотографии
09:16
Волгоградец до смерти забил родного отцаСмотреть фотографии
09:08
Волгоградцам выписывают штрафы за самовольное подключение к электросетямСмотреть фотографии
08:08
«Черные» ассенизаторы слили нечистоты в Волго-Ахубинской поймеСмотреть фотографии
07:10
Волгоградец обманом вогнал в кредитную кабалу подругу ради AudiСмотреть фотографии
06:30
Волгоградские работодатели назвали самую дефицитную профессиюСмотреть фотографии
22:10
Минэнерго РФ: приостановка Ростовской АЭС не сказалась на потребителях в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:09
«Концессии» досрочно смонтировали водопровод в Краснооктябрьском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
20:43
После публикации ИА «Высота 102» в Городищенском районе взяли на карандаш 13 незаконных свалокСмотреть фотографии
20:01
«Они принимали его за своего»: в Волгограде отравление собак догхантером попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:27
Капот разлетелся вдребезги: в Волжском произошло жуткое ДТП на ул. НабережнойСмотреть фотографии
18:59
В Волгограде двое детей покалечились после прыжков с вышки в рекуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:17
Волгоградского коммерсанта осудили за стрельбу по ногам делового партнераСмотреть фотографии
18:02
Водитель «буханки» сгорел после столкновения с фурой на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:44
В Урюпинске потушили условный пожар на нефтебазеСмотреть фотографии
17:34
Череда «несчастий» на водоводе осушила краны жителей поселка под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:10
Волгоградка с сожителем и двумя мигрантами сообразили детей на троихСмотреть фотографии
16:24
В Волгоградской области пожар уничтожил 60 га пшеницыСмотреть фотографии
16:21
В России растет спрос на премиальные кроссоверы и внедорожники EXEED – Волгоград не исключениеСмотреть фотографии
15:54
В Волгограде полицейские задержали двоих «каскадеров» за трюки на машинеСмотреть фотографии
15:22
«Опять сползет?»: водные горки испытывают на прочность склон у стадиона «Волгоград Арена»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:46
Волгоградец чуть не попал в ДТП из-за открученного колеса на шиномонтажеСмотреть фотографии
14:14
МегаФон признан лидером по скорости мобильного интернета и покрытию сетиСмотреть фотографии
14:02
Под Волгоградом на 21-летнего курьера напал рецидивист с ножомСмотреть фотографии
13:26
В Волгограде у ТРК «Европа» введена временная схема движения автомобилейСмотреть фотографии
13:01
Под Волгоградом осудили 34-летнюю женщину, отправившую сожителя к праотцамСмотреть фотографии
12:55
Пять человек выдвинулись в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
 