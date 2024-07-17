В Волгограде водитель иномарки сбил пешехода на ул. Пражской и скрылся





В Центральном районе Волгограда водитель автомобиля Hyundai Creta сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне вечером напротив дома №37 по улице Пражской.

По предварительной информации, 29-летняя девушка в момент ДТП переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Водитель после случившегося сразу же скрылся, но в результате розыска был оперативно задержан полицейскими. Пострадавшую доставили в больницу.