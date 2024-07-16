Происшествия

В Волгограде полицейские задержали двоих «каскадеров» за трюки на машине

Происшествия 16.07.2024 15:54
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16.07.2024 15:54


Двоих волгоградцев привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, видео автомобильных трюков появилось в сети интернет. На видеозаписи автомобили «Лада Гранта» и «ВАЗ-2109» передвигались на мягкой сцепке по ул. Криворожская в Советском районе города. 

При этом водитель буксируемого «ВАЗа» позволил одному пассажиру встать на крышу машины, а двоим другим – опасно высунуться из салона. Сотрудники полиции оперативно разыскали водителей и доставили в подразделение Госавтоинспекции.
Выяснилось, что один из автомобилей «каскадеров» не зарегистрирован в установленном порядке, а стекла другого имеют излишнюю тонировку. 
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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