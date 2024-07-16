В Волгограде полицейские задержали двоих «каскадеров» за трюки на машине

Происшествия 16.07.2024 15:54
0
16.07.2024 15:54
Двоих волгоградцев привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, видео автомобильных трюков появилось в сети интернет. На видеозаписи автомобили «Лада Гранта» и «ВАЗ-2109» передвигались на мягкой сцепке по ул. Криворожская в Советском районе города.
При этом водитель буксируемого «ВАЗа» позволил одному пассажиру встать на крышу машины, а двоим другим – опасно высунуться из салона. Сотрудники полиции оперативно разыскали водителей и доставили в подразделение Госавтоинспекции.
Выяснилось, что один из автомобилей «каскадеров» не зарегистрирован в установленном порядке, а стекла другого имеют излишнюю тонировку.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
В Волгоградской области пожар уничтожил 60 га пшеницы16.07.2024 16:24
Происшествия 16.07.2024 16:24
Под Волгоградом на 21-летнего курьера напал рецидивист с ножом16.07.2024 14:02
Происшествия 16.07.2024 14:02
В Волгограде ночное ДТП с перевертышем попало на видео16.07.2024 10:45
Происшествия 16.07.2024 10:45
В Волгограде задержали рассекавшего по Волге пьяного лодочника16.07.2024 10:26
Происшествия 16.07.2024 10:26
В селе под Волгоградом ввели карантин из-за бешеной коровы16.07.2024 06:37
Происшествия 16.07.2024 06:37
В Волгограде сняли на видео последствия массового ДТП на ул. Маршала Ерёменко15.07.2024 15:40
Происшествия 15.07.2024 15:40
В Волгоградской области участник СВО ранил 12-летнего ребенка15.07.2024 15:20
Происшествия 15.07.2024 15:20
Проклятый перекрёсток: в Волгограде на Дар-горе водителей легковушек так и тянет друг к другу15.07.2024 14:54
Происшествия 15.07.2024 14:54
В ГАИ рассказали подробности столкновения «Нивы» с грузовым поездом под Волгоградом15.07.2024 10:35
Происшествия 15.07.2024 10:35
Под Волгоградом четверо человек пострадали в лобовом столкновении иномарок15.07.2024 09:58
Происшествия 15.07.2024 09:58
Под Волгоградом всю ночь горел мусорный полигон15.07.2024 08:36
Происшествия 15.07.2024 08:36
Поезд столкнулся с легковушкой в Волгоградской области15.07.2024 07:01
Происшествия 15.07.2024 07:01
Под Волгоградом ищут тело утонувшего в реке Медведица мужчины14.07.2024 18:57
Происшествия 14.07.2024 18:57
В Ворошиловском районе Волгограда вновь загорелся сухостой на берегу Волги14.07.2024 18:40
Происшествия 14.07.2024 18:40
Отправляются по графику: сход поезда в Воронежской области не сказался на движении через Волгоград14.07.2024 17:39
Происшествия 14.07.2024 17:39