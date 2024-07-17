Волгоградцам выписывают штрафы за самовольное подключение к электросетям

Общество 17.07.2024 09:08
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17.07.2024 09:08
В Волгограде за самовольные подключения к объектам электросетевого хозяйства начали привлекать потребителей к ответственности, которую предусматривает ст. 7.19 административного кодекса.
Очередной случай самоподключения зафиксирован в Кировском районе. Шестидесятилетняя жительница многоквартирного дома Ольга Николаевна (имя изменено – прим.ред.) после ограничения подачи ресурса за долги, сорвала установленные пломбы и, самовольно врезавшись в домовую сеть, незаконно потребляла электроэнергию для своей квартиры.
Правонарушение было обнаружено энергетиками в ходе очередного проверочного рейда. Составлен протокол и акт с фототаблицей. Стоимость безучётно потребленной электроэнергии составила 4177, 25 рубля. За предыдущие периоды женщина накопила задолженность в сумме более 58 тысяч рублей.
В подъезд к месту установки электросчётчика были вызваны представители управляющей компании и участковый уполномоченный ОП-7 УМВД по Волгограду, который и запротоколировал административное правонарушение.
В ходе судебного заседания волгоградка была признана виновной и согласно ч.1 ст.7.19 УК РФ получила штраф в размере 10 тысяч рублей.
За последнее время аналогичные штрафы назначены судом жителям Дзержинского, Красноармейского и Кировского районов. Но если за самовольное подключение им пришлось заплатить от 10 до 15 тысяч рублей, то за повторное правонарушение сумма варьируется уже от 15 до 30 тысяч рублей. При этом штраф придется заплатить вместе с суммой долга.
– Несанкционированные подключения – это не только нарушение закона, но и прямая угроза жизни и здоровью людей, – прокомментировали в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – Кустарно выполненные работы могут привести к возгоранию и несчастным случаям. Кроме того, по вине злоумышленников всегда страдают добросовестные потребители-соседи: качество электроснабжения снижается, скачки напряжения губят бытовую технику. А возникший по причине непрофессионального подключения пожар и вовсе влечёт уголовную ответственность.
Энергетики отмечают, что единственно правильный способ вернуть отключённое за долги электричество - оплатить накопившуюся задолженность. После получения денег ограничения сразу будут сняты. По данным ПАО «Волгоградэнергосбыт», только за 2023 год подачу электроэнергии возобновили уже 10 920 потребителям, которым пришлось оплатить более 75 млн рублей долгов.
Фото предоставлено пресс-службой «Волгоградэнергосбыта».
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