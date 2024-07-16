Расследования

Волгоградец чуть не попал в ДТП из-за открученного колеса на шиномонтаже

Расследования 16.07.2024 14:46
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16.07.2024 14:46


Дзержинский районный суд Волгограда встал на защиту местного жителя, у которого после некачественного ремонта в шиномонтажной мастерской ООО «Ники» у автомобиля во время движения открутилось колесо. Как сообщает V102.RU со ссылкой на районный суд, волгоградцу удалось отсудить 185 596 рублей. 

Выяснилось, что в ноябре прошлого года мужчина обратился в шиномонтаж для балансировки и замены летнего комплекта колес на зимний. Стоимость работ составила 12 тысяч рублей. 

После выполнения работ водитель почувствовал, что во время движения в автомобиле возникла странная вибрация и вернулся обратно. Денежные средства ему были возвращены без проблем. 

Однако, спустя некоторое время мужчина снова вернулся в мастерскую, поскольку из-за вибрации у машины открутилось колесо и повредилось левое крыло и порог. Мастер свою вину не признал, поэтому автомобилист обратился в суд. 

- С ООО «Ника» в пользу потребителя взысканы убытки, причиненные в связи с недостатками выполненной работы - 106 100 рублей, стоимость эвакуации автомобиля - 2 100 рублей, расходы на диагностику - 500 рублей, расходы по проведению досудебной экспертизы - 7 000 рублей, компенсация морального вреда - 1000 рублей, штраф - 58 350 рублей, почтовые расходы - 546  рублей, а также расходы на оплату услуг представителя - 10 000 рублей, - уточнили в пресс-службе суда. 

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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