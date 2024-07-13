Озвучены подробности о четвертом погибшем на КНС в Волгограде

Тело слесаря-электрика нашли сегодня, 13 июля, специалисты водолазной группы по проведению аварийно-спасательных работ на месте обрушения канализационной станции №4 в Красноармейском районе Волгограда. Об этом V102.RU рассказали в ООО «Концессиях водоснабжения».

Ранее в СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что число погибших на КНС №4 выросло до четырех человек, но без подробностей.

- Удалось обнаружить и поднять тело работника станции. По предварительным данным, это Михаил Михайлович Хохлов – он работал слесарем-электриком на КНС и 6 июля заступил на смену, - уточнили в «Концессиях».

Поисковые работы продолжаются.

Руководство предприятия находится на постоянной связи с родными погибшего. Все расходы по организации похорон «Концессии водоснабжения» взяли на себя.

Семьям всех погибших обещают оказать всестороннюю помощь и поддержку.