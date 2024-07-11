Экономика

Андрей Бочаров отправился в хлебные места Волгоградской области

Экономика 11.07.2024 10:57
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11.07.2024 10:57


Губернатор Волгоградской области сегодня, 11 июля, находится с рабочей поездкой в Октябрьском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона планирует оценить ход уборочной кампании.  

На недавнем совещании в администрации Волгоградской области Андрей Бочаров  констатировал – в связи с высокими температурами работникам сельского хозяйства сегодня приходится работать в экстремальных условиях. Тем не менее, волгоградские хлеборобы выполняют стоящие перед регионом задачи – по последним данным, волгоградцы уже собрали первый миллион тонн зерна. Самые высокие темпы и показатели на сегодня – у южных районов. 


К слову, сегодня активно работают на сельхозугодиях и представители молодого поколения. В «Аксайском» Андрей Бочаров пообщался с растущей сменой.  

Руководство аграрных предприятий отмечает высокий уровень подготовки помощников в числе молодежи. Многие из них уже имеют различные категории — в том числе могут управлять комбайнами, тяжелой техникой. Андрей Бочаров пообщался с работниками, каждому пожал руку, – передает с полей пресс-служба волгоградского обладмина. 

 Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

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