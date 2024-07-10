«Куда вы гоните?»: цены на бензин в Волгоградской области слетели с тормозов





В Волгоградской области за минувшую неделю снова резко выросли цены на автомобильное топливо. С учетом подорожания за последние недели стоимость бензина увеличивается семимильными шагами. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, АИ-92 за несколько дней прибавил в цене еще 20 копеек (52,70 рубля за литр), АИ-95 подорожал на 26 копеек – теперь литр этого вида топлива стоит в среднем 58,62 рубля за литр. В Волгоградской области за минувшую неделю снова резко выросли цены на автомобильное топливо. С учетом подорожания за последние недели стоимость бензина увеличивается семимильными шагами. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, АИ-92 за несколько дней прибавил в цене еще 20 копеек (52,70 рубля за литр), АИ-95 подорожал на 26 копеек – теперь литр этого вида топлива стоит в среднем 58,62 рубля за литр.

По-прежнему растет в цене и АИ-98. За неделю он стал дороже еще на 38 копеек и превысил очередной психологический рубеж в 69 рублей (69,16 рубля за литр). За последние две недели этот вид бензина подорожал почти на рубль (!).В уборочную страду выросла стоимость и дизтоплива. Солярка теперь стоит на 20 копеек дороже – 62, 84 рубля.Напомним, по данным Росстата за предыдущую неделю, разные виды автомобильного топлива в регионе подорожали от 26 до 55 копеек.