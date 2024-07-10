Волгоградский государственный университет вошел в топ-20 лучших вузов России по уровню зарплат выпускников-юристов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование, проведенное Superjob, волгоградский вуз расположился на 17-й строчке с показателем в 85 тысяч рублей – средней зарплатой, которую получают его выпускники. За год получка бывших студентов-юристов университета выросла на 10 тысяч.

Вместе с ВолГУ на 17-й строчке расположились также Уфимский юридический институт МВД, Самарский государственный экономический университет, Саратовская государственная юридическая академия, Тульский государственный университет и Тверской государственный университет.

Лидер рейтинга — Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ. Средняя заработная плата его выпускников, работающих в юридической отрасли, составляет 200 000 рублей. Этот показатель за год вырос на 30 000 рублей (+18%). На второй строке — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, ежемесячный средний заработок выпускников правовых факультетов достигает 170 000 рублей (+20 000 рублей, +13% за год). Третье место поделили Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

На последнем, 20-м месте, расположились Белгородский государственный национальный исследовательский университет и Рязанский государственный университет имени Есенина.