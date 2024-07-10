Постановление «Об эвакуационной комиссии Волгоградской области» скорректируют с учетом сегодняшних реалий. Как сообщает V102.RU, принятый еще в 2006 году документ будет изложен в новой редакции.

Изменения вносятся во исполнение постановления правительства РФ от 30 ноября 2023 г. № 2056 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», а также в целях обеспечения планирования, подготовки и организованного проведения эвакуации населения, материальных, культурных ценностей и архивных документов при военных конфликтах или в следствие этих конфликтов, а также при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

В состав эвакуационной комиссии, как отмечается, назначаются лица из числа руководителей или их заместителей исполнительных органов власти Волгоградской области, органов образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, транспортных организаций, органов внутренних дел, связи, других органов и представители военных комиссариатов, войск Росгвардии и мобилизационных органов, за исключением лиц, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации.

Согласно проекту, возглавит эвакуационную комиссию в Волгоградской области заместитель губернатора Геннадий Шевцов.

Фото из архива V102.RU