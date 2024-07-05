



В Ворошиловском районе Волгограда готовятся приступить к капитальному ремонту берегоукрепления вблизи бывшей территории грузового порта. Как сообщает ИА «Высота 102», 5 июля власти объявили о поиске подрядной организации для выполнения соответствующих работ.

Победителю открытого аукциона предстоит подготовить территорию, спилив и вывезя кустарники и деревья, демонтировать старые железобетонные плиты береговых откосов, укрепить строительные конструкции причальной стенки, произвести гидроизоляцию железных элементов и устройство нового крепления откосов, установить анкеры на цементно-эпоксидной основе.

Отдельное внимание специалистам придётся уделить расчистке дна от брёвен, обломков ж/б конструкций и труб.

На финальном этапе здесь будет обустроен автомобильный проезд.

Капитальный ремонт берегоукрепления должен быть произведён до 10 ноября 2025 года. На эти цели из бюджета выделено 46,1 млн рублей.

Отметим, как ранее сообщала редакция, заброшенный грузовой порт в Ворошиловском районе Волгограда сейчас обретает вторую жизнь. Здесь полным ходом идёт строительство первых домов ЖК «Берег Волги».