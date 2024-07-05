В Камышинском районе Волгоградской области сегодня, 5 июля, в 06.40 на 547 километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград в массовом ДТП пострадали четыре человека. У одной из машин оторвало двигатель и отбросило в другой автомобиль.





— По предварительной информации, водитель за рулем автомашины Renault, не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос транспортного средства, в состоянии которого выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Kia, от удара произошло отбрасывание двигателя автомобиля Renault, на который совершил наезд автомобиль Volvo, — прокомментировали V102.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





По уточненной информации полицейского ведомства, в результате аварии травмы получили четыре человека. Пострадавших доставили в горбольницу Камышина.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП пострадали два водителя и два пассажира. В первые часы на месте столкновения образовался внушительный автомобильный затор.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области