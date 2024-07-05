Общество

Море музыки: афиша Комсомольского сада и ЦПКиО на выходные

Общество 05.07.2024 19:08
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05.07.2024 19:08


 

Волгоград окончательно избавился от ненавистной мошки, а это значит, что гораздо больше времени жители и гости города-героя могут теперь проводить на свежем воздухе. К предстоящим выходным центральные  парки – Комсомольский сад и ЦПКиО – подготовили разнообразную программу. Редакция ИА «Высота 102» подготовила программу, найти в которой для себя интересное смогут волгоградцы и туристы разных возрастов. 

Комсомольский Сад

В субботу, 6 июля, в 17:00 Комсомольский сад торжественно откроет Главную сцену. Долгожданное событие начнется с церемонии развязывания банта, после чего сразу начнется молодежный рок-фестиваль «Сердце города». 

На новой сцене, по информации организаторов, выступят лучшие рок-команды города: «ЭлектроВАТА», «Теория струн», Grill&em All (Грил эм ол), Волгоградская Школа рока High Road, «НЕ КАНТОВАТЬ!» и «ЭЛЕКТРИЧКА-фест». 

Такие мини-фесты для любителей рока, сообщает представитель парка Максим Хмызов-Ченцов, будут проводиться каждые две недели. Проект под названием «уРОКи РОКА» будет представлять волгоградцам новые имена в разных поджанрах рок-музыки - от хард-рока до бард-рока. 

Парк ЦПКиО

В субботу, 6 июля, в честь Дня семьи, любви и верности сотрудники регионального главка МВД выступят с праздничным концертом. Начало – в 10.00. 

С 13:00 до 17:00 в зоне детских аттракционов для юных посетителей парка пройдет пенная вечеринка с развлекательной программой и аниматорами. 

В 17:00 откроются интерактивные площадки «Камень-ножницы-бумага», «Супер реакция», «Очки наоборот» и «Аэрохоккей».

Неподалеку от кофейни «Кофемолка» в 18:00 гости парка смогут насладиться спектаклем «Что дороже?».  А завершится вечер танцами на открытом воздухе в 19:00 возле колеса обозрения и дискотекой под музыкальный сет Dj Dark на главной сцене в 20:00. 


В воскресенье в 09:00 на озере черепах для любителей живописи пройдет мастер-класс по рисованию на свежем воздухе. В это же время на главной сцене парка начнется фестиваль «Движение первых», который плавно перейдет в площадку мастер-классов.  Уже традиционно неподалеку от детских аттракционов с 13:00 до 17:00 для детей и родителей пройдет пенная вечеринка.

В 17:30 возле свадебной карусели состоятся мастер-классы по катанию на роликах, самокатах, BMX и скейтах. 

В 18:00 на главной сцене парка начнется празднование Дня Ивана Купалы, на котором волгоградцы смогут погадать, принять участие в конкурсах и поиграть русские-народные игры и забавы.

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