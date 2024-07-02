Волгоградец вышел выбросить мусор и упал замертво

В Волгоградской области сегодня утром, 2 июля, замертво упал мужчина на одной из улиц Новоаннинского. Со слов местных жителей, внезапно скончавшийся пенсионер жил на улице Крестьянской.

— Сосед вышел на улицу выбросить мусор. Ему стало плохо, он тяжело болел последнее время. Супруга вызвала скорую, но было уже поздно, — рассказали жители райцентра.

В пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области пояснили, что по факту смерти мужчины организована процессуальная проверка:

— Признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено, — прокомментировала V102.RU официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в акватории Ахтубы обнаружили труп 47-летнего подводного охотника.

Фото: архив ИА «Высота 102»