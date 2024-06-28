Волгоградцев предупредили о геошторме 28 июня

Общество 28.06.2024 08:24
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28.06.2024 08:24
Магнитная буря надвигается на землю. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные метеосервисов, сегодня, 28 июня, максимальная амплитуда геомагнитных колебаний составит 4 балла. Пиковое значение ожидается с 12-00 до 18-00 ч. Ближе к концу дня магнитное возмущение снизится до 2 баллов.
Хотя 4 балла – это не пик магнитной бури, некоторые метеочувствительные волгоградцы могут почувствовать недомогание и головную боль.
А вот 29 июня сила магнитной бури увеличится до 5 баллов. Пик придется на ночь и утро.
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