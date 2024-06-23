Общество

«Малина по цене мяса?»: волгоградцев изумили цены на ягоды

Общество 23.06.2024 09:02
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23.06.2024 09:02


Волгоградцы, которые с нетерпением ожидали фруктово-ягодного сезона, сегодня вынуждены констатировать, что многие дары садов и огородов для некоторых  оказались не по карману. Корреспондент V102.RU прошелся по рынкам Волгограда и Волжского и убедился, что цены на ягоды и фрукты в этом году поражают воображение жителей южного города, привыкших к доступности плодов. При этом на рынках Волжского ценники оказались меньше, чем в областном центре.

Дороже всего сегодня стоят клубника и малина. За килограмм сладких ягод продавцы просят от 400 до 450 рублей. В этом году клубника и так не снижалась ниже 300-350 рублей по причине заморозков, которые серьезно повредили плантации этих ягод. Уцелел лишь урожай в теплицах, но в наших краях масштабы промышленного выращивания клубники не так велики. Но клубника почти сходит, поэтому цены на нее вновь поднялись.

Цены на малину также кусаются. Продавцы объясняют запредельные ценники недовольным покупателям теми же причинами – холодным маем. Народ возмущается – тут же на рынке за эти деньги можно купить килограмм говяжьих ребрышек. Поэтому из-за дороговизны малину приобретают  килограммами редко – берут в основном стаканчиками по 100-150  рублей.
За красную смородину просят от 300 до 350 рублей за килограмм, за черную – 350. Покупатели изумляются, что даже вишня стоит около 200 рублей. Крыжовник продается в основном стаканчиками – можно сторговаться и за 70 рублей.

На рынке много местной черешни – отборную можно купить за 300 рублей. Интересно, что один из дачников, расположившийся с краю в торговых рядах, продавал неплохие ягоды  всего за 150 рублей за килограмм. К нему тут же выстроилась очередь, но через некоторое время  у мужчины скупил весь ящик сосед по прилавку. У него ценник был на 100 рублей больше.
Волгоградские абрикосы продают сейчас в среднем по 250 рублей – это за крупные, румяные и ароматные плоды. Но продавцы жалуются, что бушевавший накануне в регионе ураган посбивал недозревшие абрикосы. Чтоб не пропадать добру, дачники понесли их на рынок – но неликвидный товар даже по 150 рублей спросом не пользуется.

К слову, ураган повредил не только абрикосы. Так что вполне возможно, что цены и так на на не дешевые фрукты-ягоды снова вырастут. Если так пойдет и дальше, то скоро компот из местных ингредиентов вполне может стать деликатесом.
Фото V102.RU

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