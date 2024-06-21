



20 июня в Центральном районе Волгограда на перекрёстке пр. Ленина и ул. Порт-Саида LADA Priora и Hyundai Solaris не поделили дорогу. Как сообщает ИА «Высота 102», столкновение на полном ходу двух легковых автомобилей запечатлели камеры видеонаблюдения.

- В 01:00 неустановленный водитель, управляя автомобилем LADA Priora, напротив дома №22а по пр. Ленина проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по кадрам видеосъёмки, в последний момент водители пытались избежать ДТП, но изменить траекторию движения было уже невозможно. Удар оказался такой силы, что машины отбросило в разные стороны.

По информации полицейских, в аварии серьёзные повреждения получили трое пассажиров отечественной легковушки в возрасте 18, 19 и 23 лет. Они были доставлены скорой помощью в ближайшие медицинские учреждения. При этом находящийся за рулём водитель бросил своих знакомых, скрывшись с места ДТП.

Отметим, в настоящее время МВД организован розыск мужчины.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области