Андрей Бочаров презентует программу развития региона на встрече с жителями

Общество 20.06.2024 09:24
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20.06.2024 09:24
В Волгограде сегодня, 20 июня, в 12-00 ч. состоится большая встреча губернатора Андрея Бочарова с представителями различных сфер, активистами и участниками СВО. Всего на мероприятие, которое пройдет в Центральном концертном зале, приглашены более 700 жителей, сообщает V102.RU.
Глава региона намерен обсудить с волгоградцами вопросы дальнейшего развития региона до 2034 года. Андрей Бочаров выслушает предложения волгоградцев, их мнения и презентует 10-летнюю программу, по которой будет жить область в ближайшие годы.
Напомним, как ранее сообщало V102.RU, на встрече будут присутствовать руководители силовых структур и федеральных ведомств, депутаты, главы муниципальных образований. При этом на диалог с главой региона пригласили и обычных волгоградцев – работников культуры, образования, здравоохранения, а также участников СВО.
Присоединиться к встрече в онлайн-формате смогут все желающие — для жителей региона будет организована трансляция происходящего на телеканале «Волгоград 24». Текстовая версия и фрагменты выступлений будут доступны и в официальных пабликах администрации Волгоградской области в социальных сетях.
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