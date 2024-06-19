Кинулись лишь через неделю: в Волгоградской области продолжают поиски пропавшего подростка





В Волгоградской области продолжаются поиски бесследно пропавшего еще 6 июня 16-летнего Даниила Рыбальченко. Как сообщили V102.RU в отряде «Лиза Алерт», к поисковым мероприятиям подключились уже не только волонтеры, но и местные жители.

Меж тем, как стало известно ИА «Высота 102», ранее подросток уже убегал из дома. При этом о его пропаже в начале месяца опекун сообщила лишь спустя неделю.

– Вполне вероятно, конечно, что женщина надеялась на то, что парень нагуляется и вернется, – рассуждают жители города Николаевска, в котором проживает подросток, – но всегда лучше, когда об исчезновении детей сообщают в тот же день. И не важно, уходил ребенок из дома до этого или нет.

Приметы Даниила:

рост 165 см., среднего телосложения, черные волосы.

В день исчезновения был одет в белую рубашку, черные кроссовки и того же цвета брюки.

Если вы обладаете информацией, способной помочь поискам, просьба сообщить на круглосуточную горячую линию 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, ранее о исчезновении подростка сообщали в районной администрации.

Фото: администрации Николаевского района