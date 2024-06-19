Общество

Кинулись лишь через неделю: в Волгоградской области продолжают поиски пропавшего подростка

Общество 19.06.2024 20:51
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19.06.2024 20:51


В Волгоградской области продолжаются поиски бесследно пропавшего еще 6 июня 16-летнего Даниила Рыбальченко. Как сообщили V102.RU в отряде «Лиза Алерт», к поисковым мероприятиям подключились уже не только волонтеры, но и местные жители. 

Меж тем, как стало известно ИА «Высота 102», ранее подросток уже убегал из дома. При этом о его пропаже в начале месяца опекун сообщила лишь спустя неделю. 

Вполне вероятно, конечно, что женщина надеялась на то, что парень нагуляется и вернется, – рассуждают жители города Николаевска, в котором проживает подросток, – но всегда лучше, когда об исчезновении детей сообщают в тот же день. И не важно, уходил ребенок из дома до этого или нет. 

Приметы Даниила:

  •  рост 165 см., среднего телосложения, черные волосы.

В день исчезновения был одет в белую рубашку, черные кроссовки и того же цвета брюки. 

Если вы обладаете информацией, способной помочь поискам, просьба сообщить на круглосуточную горячую линию 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, ранее о исчезновении подростка сообщали в районной администрации.  

Фото: администрации Николаевского района

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