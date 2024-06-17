Происшествия

Двое детей пострадали в ДТП с Honda в Волгоградской области

Происшествия 17.06.2024 13:29
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17.06.2024 13:29


Сегодня, 17 июня, в Волгоградской области неподалеку от села Усть-Грязнуха в Камышинском районе автомобиль Honda вылетел в кювет с четырьмя пассажирами. По информации ГБУЗ «КССМП», в результате ДТП на 479-м километре трассы «Сызрань-Волгоград» пострадали двое детей в возрасте 14 и 10 лет. 

- На вызов близ Камышина срочно выехала бригада скорой помощи. Бригада врачей оказалась на месте аварии почти мгновенно, так как была рядом, возвращаясь с вызова, - рассказали в станции скорой помощи. 

На месте врачами были осмотрены двое несовершеннолетних пассажиров легковушки. После оказания первой помощи дети были доставлены в травмотделение городской больницы Камышин. 

Фото: ГБУЗ «КССМП»

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