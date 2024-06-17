Вторая волна активности клещей ожидает Волгоградскую область

В Волгоградской области у клещей в июле начинается «отпускной» сезон перед второй волной активного периода, который наступит в августе. Об этом, как сообщает V102.RU, предупреждает территориальном управление Роспотребнадзора.

С начала сезона клещи уже покусали 1320 человек, в том числе 500 детей. Пострадавшие обращались за помощью к медикам. Случаев заражения инфекциями, которые передают через укусы эти членистоногие, в Волгоградской области не зарегистрировано.

Напомним, клещи в Волгоградской области могут передавать Крымскую геморрагическую лихорадку и иксодовый клещевой боррелиоз.

Эпидемиологи напоминают, что клещи обитают преимущественно в траве, реже – кустарниках. Они никогда не заползают на деревья, не падают и не прыгают с них. Клещ, прицепившись к одежде, ползет вверх, пока не найдет себе место на коже, где он и присасывается.

При обнаружении на теле клеща снимать его надо осторожно, чтобы не оборвать хоботок. Лучше обратиться за помощью в медицинскую организацию: травматологический пункт или поликлинику по месту жительства.