Невыносимая жара в Волгоградской области 16 июня может смениться сильными ливнями с грозой и градом. Как сообщает V102.RU, такие данные указаны в оперативном сводном прогнозе ГУ МЧС России по региону.

- Кратковременные дожди, местами сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом. Ветер ночью восточный, юго-восточный 5-10 м/с; днем южный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с, при грозе, граде порывы 20-25 м/с, - указывает ведомство.

Ночью температура упадет до +18...+23º. Днем воздух прогреется до +28..+33º, а местами и раскалится до +37º.

Напомним, что в пятницу, 14 июня, на Волгоград обрушился сильный ливень. Наибольшее количество осадков выпало в Кировском районе, где затопило дороги, остановочные павильоны и пешеходные тротуары. Примечательно, что на севере Волгограда таких обильных осадков не наблюдалось.