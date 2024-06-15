Общество

Опять поплывем? Мощные ливни с грозой и градом пообещали волгоградцам 16 июня

Общество 15.06.2024 17:57
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15.06.2024 17:57


Невыносимая жара в Волгоградской области 16 июня может смениться сильными ливнями с грозой и градом. Как сообщает V102.RU, такие данные указаны в оперативном сводном прогнозе ГУ МЧС России по региону.

- Кратковременные дожди, местами сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом. Ветер ночью восточный, юго-восточный 5-10 м/с; днем южный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с, при грозе, граде порывы 20-25 м/с, - указывает ведомство.

Ночью температура упадет до +18...+23º. Днем воздух прогреется до +28..+33º, а местами и раскалится до +37º.

Напомним, что в пятницу, 14 июня, на Волгоград обрушился сильный ливень. Наибольшее количество осадков выпало в Кировском районе, где затопило дороги, остановочные павильоны и пешеходные тротуары. Примечательно, что на севере Волгограда таких обильных осадков не наблюдалось.

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