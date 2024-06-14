Бастрыкин заинтересовался обезвоженным домом в Волгограде после публикации «Высоты 102»

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после публикации V102.RU обращения жительницы дома № 21 по улице Олимпийской Красноармейского района Волгограда Олеси Назаренко с жалобой на отсутствие водоснабжения на протяжении четырех дней.

— В сети Интернет сообщается о ненадлежащем обслуживании и длительном нерасселении жильцов многоквартирного дома по улице Олимпийской города Волгограда. Здание, 1953 года постройки, признано аварийным в 2016 году, однако мер к предоставлению гражданам благоустроенных квартир не принято. В июне текущего года в результате коммунальной аварии в доме отключено водоснабжение, в связи с чем жильцы, среди которых семьи ветеранов боевых действий, малолетние дети и пенсионеры лишены жизненно необходимого коммунального ресурса. Сотрудники обслуживающей организации мер реагирования не принимают. В СУ СК России по Волгоградской области начата процессуальная проверка, — заявили информагентству в пресс-службе СК России.

Уточняется, что глава СК РФ Александр Бастрыкин ждет доклад от руководителя волгоградского следкома Василия Семенова о ходе и результатах доследственной проверки. Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в редакцию «Высоты 102» обратилась волгоградка Олеся Назаренко. Со слов отчаявшейся женщины, жильцы аварийной двухэтажки уже четверо суток вынуждены буквально выживать без воды, когда температура за окном поднимается выше +35 градусов, а «УК Развитие-Домстрой» на жалобы жителей не реагирует.

Фото: СКР