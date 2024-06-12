Общество

«Мы вас даже не видим»: жильцы аварийного дома-«призрака» четыре дня сидят без воды на юге Волгограда

Общество 12.06.2024 21:15
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12.06.2024 21:15


В редакцию V102.RU обратилась жительница дома № 21 по улице Олимпийской Красноармейского района Волгограда Олеся Назаренко. По словам женщины, жильцы аварийной двухэтажки, среди которых есть семьи ветеранов боевых действий, маленькие дети и старики уже четверо суток вынуждены буквально выживать без воды, когда температура за окном поднимается выше +35 градусов. 

— Все началось еще 9 июня. Рядом с нашим домом есть расселенное жилье, где произошел порыв на трубе. Вода стала затапливать близлежащую территорию, подобралась и к фундаменту нашей двухэтажки. Наша управляющая компания «Развитие-Домстрой» бездействует. Четвертый день нам говорят разное. То, что бригада мастеров уже начала работы. Сегодня сказали, мол, еще все заняты, как освободятся, сразу приступят. Управляющая компания не может подписать, что приняли наши заявки, грубят. Говорят, что даже дома нашего не видят по базе. Поехала в наш ЖЭУ по проспекту Столетова, 3, чтобы подписать заявление о том, что они четыре дня подряд не принимали заявки. Мне сказали, что зайти к ним никак невозможно, подписывать они ничего не будут. Весь дом без воды. Маленькие дети, старики, которым даже просто сготовить еду не на чем. Я сама с маленьким ребенком и бабушкой проживаю. Приходится покупать воду в пятилитровых баклажках. Стоит она не 50 рублей, бывает и больше сотни, — рассказала возмущенная волгоградка. 

Жительница дома уточняет, что вчера трубу нашли и вроде бы даже пообещали ее поменять, но так ничего и не произошло: 

— Приезжали рабочие из УК. Посидели с час и уехали. Мы к ним подходили, говорили, что даже скинемся на трубу, только воду дайте. Они сказали, что им не надо, сейчас все привезут. И все на этом, — добавила горожанка. — Наш дом аварийный, обещали расселить до конца 2025 года, но это же не значит, что мы какие-то второсортные люди и о нас можно ноги вытирать. мы уже на пределе. Сегодня я отправила обращение в прокуратуру Волгоградской области (копия есть в распоряжении ИА «Высота 102», — Прим. ред.) по поводу ситуации с отсутствием воды. 

Согласно данным сервиса «Мой ЖКХ», дом 1953 года постройки по улице Олимпийской, 21 обслуживает с 30 августа 2023 года ООО «УК Развитие-Домстрой». По информации «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована 25 января 2023 года в Волгограде по проспекту имени Столетова, 3. Руководителем и бенефициаром выступает Виктория Сергеевна Пономарева. У фирмы отсутствует собственный капитал, что отнесено системой к факторам риска. Чистая прибыль за прошлый год составила -4 029 000 рублей. 

К слову, в конце апреля 2024 года стало известно, что специалистами Госжилнадзора проведен очередной рейд на многоквартирных домах Красноармейского района. Осмотрены дома, находящиеся в управлении, в том числе и ООО «УК Развитие-Домстрой». В ходе выезда были выявлены недостатки в работе управляющих компаний при проведении влажной уборки подъездов, неполного размещения информации на досках объявлений.

В сообщении от 31 августа 2023 года, размещенном на официальном сайте мэрии Волгограда указано, что в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 24 августа 2023 года по извещению № 22000135600000000007 единственным участником конкурса по отбору управляющей организации для управления МКД, расположенными по адресам: улица Олимпийская, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31, переулок Олимпийский, 6; улица Марийская, 1, 5, 9, 11, улица имени Копецкого, 3, 4, 5, 6, 7; улица Гагринская, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 28, 30, 32 признано ООО «УК Развитие-Домстрой».

Журналистам информагентства не удалось связаться с представителями УК для получения оперативного комментария. Редакция «Высоты 102» готова опубликовать точку зрения другой стороны.   

Напомним, после публикации V102.RU и внимания со стороны Госжилнадзора УК «Парадигма» привела в порядок коммуникации бывшего общежития по улице Краснополянской, 48 в Жилгородке. 

Скриншот: Google Maps 

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