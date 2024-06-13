В Волгоградской области уже несколько недель нет света в молодежном центре Михайловки на улице 2-я Краснознаменская, 55, в котором находятся подростковые клубы, пункт по сбору гуманитарной помощи для СВО и различные арендаторы.

– У них отключено электричество в течение двух недель. Говорят, якобы долги муниципалитета перед энергетиками. До этого музыкальная школа без света сидела, но уже включили вроде, – сообщили V102.RU местные жители.

Руководитель муниципального центра серебряного добровольчества Светлана Миллер подтвердила, что в их штабе, который расположен на базе центра «Юность», света нет давно.

– Работаем в том же режиме, как и всегда, но тяжело приходится. Все батарейки, фонарики, телефоны, ноутбуки заряжаем дома. Света нет уже две недели точно. Обещали на этой неделе включить, но сегодня уже четверг и пока на этот счет все тихо, – рассказала собеседница агентства.





Причины отключения волонтер не пояснила, отметив, что с этим вопросом лучше обратиться к руководству центра или в администрацию.

– Приходите к нам вечером на концерт, – сказала в завершение беседы Светлана Миллер. На вопрос, как концерт состоится без света, женщина пояснила, что он будет не в помещении, а на улице.

Арендаторы, которые размещаются в молодежном центре, говорят, что об этом отключении их не предупреждали. Предприниматели также не понимают, почему эта ситуация длится так долго и не решается.

– У меня парикмахерская здесь. Сейчас самый сезон. Все едут в отпуска, хотят быть красивыми, а света нет. Вообще-то о таких ситуациях предупреждать надо, – говорит сотрудница салона Валентина. – До смеха доходит даже. Тут без света и волонтеры сидят, которые помощь для ребят на СВО собирают. К ним военные приезжали и говорят: «Вы же окопные свечи делаете – вот и пользуйтесь. Что теряетесь?». А так, конечно, не до смеха уже.

На странице молодежного центра указано, что филиал МКУ «Социально-досугового центра для подростков и молодежи» на 2-ой Краснознаменской, 55 объединяет пять подростковых клубов и комплексный центр социального обслуживания молодежи «Юность».

В администрации городского округа город Михайловка информагентству причины отсутствия света по телефону пояснять не стали.

– Я не владею этой терминологией, поэтому пишите нам письменный запрос и мы на него оперативно ответим, – сообщила V102.RU управляющий делами - начальник отдела по информационно-аналитической работе и связям с общественностью Елена Аболонина.

Когда ответ администрации поступит в редакцию, мы его оперативно разместим. Официальный запрос направлен чиновникам.

Фото: читателей V102.RU