Общество

Озвучены сроки перекрытия улицы Глазкова в центре Волгограда

Общество 12.06.2024 17:53
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12.06.2024 17:53


Стали известны сроки перекрытия улицы Глазкова в Центральном районе Волгограда в связи с заменой коммуникаций к новой котельной. 

Генеральный директор компании «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов в разговоре с корреспондентом V102.RU рассказал, сколько еще продлятся работы и чего ждать волгоградцам. 

— Поменять коммуникации планируем до 15 сентября. Не исключаю, что удастся уложиться в более сжатые сроки. Отключений воды при замене труб не избежать, но мы минимизируем эти периоды и обязательно разместим всю необходимую информацию, — уточнил гендиректор подрядчика.

По словам Цуканова, возведение новой котельной по улице Глазкова, 22 находится в активной фазе. Объект планируют сдать до конца года. При этом здание старой котельной, расположенной на улице Глазкова, 15, демонтируют. 

Напомним, что о перекрытии улицы в центре города стало известно 5 июня. Сейчас автомобилисты объезжают место проведения работ по внутриквартальным дорогам через въезд с торца дома № 13 по улице Глазкова.  

Фото: ИА «Высота 102» 

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