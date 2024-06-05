«Это надолго»: в центре Волгограда перекрыли улицу Глазкова

В Центральном районе Волгограда сегодня утром, 5 июня, автомобилисты, следующие к домам по улице Глазкова, были вынуждены разворачивать автомобили и двигаться в объезд.

На привычном проезде стояла тяжелая техника, которая пыталась добраться до коммуникаций. Также бетонный блок установили на торце детской музыкальной школы № 8 по улице Глазкова, 17, где накануне произошел конфликт из-за парковки.





Один из рабочих пояснил, что в течение дня дорогу по Глазкова перекроют полностью и это теперь «надолго».

— Трубы к новой котельной будут тянуть. Скорей всего до конца лета будет песня, — уточнил мужчина.





В администрации Волгограда по поводу перекрытия хранят молчание. Редакция «Высоты 102» в начале недели направляла запрос, на каком основании на перекрестке улицы Глазкова и проспекта имени В. И. Ленина появилась табличка, предупреждающая об объезде участка.

— Распоряжений на перекрытие улицы Глазкова не было. Муниципалитет ограничение движения не вводил, — гласил ответ пресс-службы горадмина от 3 июня.





Напомним, в конце марта в Центральном районе был закрыт участок улицы Глазкова от проспекта Ленина до дома № 23а в связи с доставкой крупногабаритного оборудования к месту строительства новой котельной, которую ведет компания «Пересвет-Юг».

В строительную организацию направлен запрос с просьбой уточнить информацию о сроках и причинах перекрытия проезда.

Фото: ИА «Высота 102»