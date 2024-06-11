В Волжском семьям пятерых участников СВО передали ордена Мужества

Сегодня, 11 июня, в преддверии Дня России в Волжском состоялась церемония передачи орденов Мужества родственникам погибших участников специальной военной операции. Об этом V102.RU сообщили в администрации Волжского.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградами посмертно удостоены:

- рядовой Данила Кузьмин;

- рядовой Дмитрий Лябин;

- сержант Александр Никонов;

- гвардии ефрейтор Андрей Пшеченко;

- рядовой Антон Щигалькин.

Ордена вручали заместитель главы Волжского Юрий Жучков и военный комиссар города Сергей Карпов.

Фото: администрации Волжского