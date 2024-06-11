В Волжском семьям пятерых участников СВО передали ордена Мужества

Сегодня, 11 июня, в преддверии Дня России в Волжском состоялась церемония передачи орденов Мужества родственникам погибших участников специальной военной операции. Об этом V102.RU сообщили в администрации Волжского.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградами посмертно удостоены:
- рядовой Данила Кузьмин;
- рядовой Дмитрий Лябин;
- сержант Александр Никонов;
- гвардии ефрейтор Андрей Пшеченко;
- рядовой Антон Щигалькин.
Ордена вручали заместитель главы Волжского Юрий Жучков и военный комиссар города Сергей Карпов.
Фото: администрации Волжского