Заместителя главного пристава из Кургана направили на службу в Волгоград

В ГУ ФССП России по Волгоградской области произошли кадровые изменения. Как сообщили V102.RU в ведомстве, врио первого заместителя руководителя назначена капитан внутренний службы Татьяна Климова, которая ранее работала в Курганской области.

Климову назначили в Волгоград приказом ФССП России. Временно исполняющим обязанности первого заместителя руководителя ГУ ФССП России по Волгоградской области – первого заместителя главного судебного пристава Волгоградской области она стала с 27 ноября текущего года.

До этого назначения она работала в должности заместителя главного судебного пристава Курганской области.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области