МЧС: до конца суток 7 июня Волгоград и область ждет шторм с градом

Спасатели предупредили жителей Волгограда и области о резком ухудшении погоды в ближайшие часы. В регионе действует штормовое предупреждение.

— В период с 11.00 до конца суток 7 июня в отдельных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром со скоростью до 20-25 м/с, — рассказали V102.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В спасательном ведомстве напоминают о неукоснительном соблюдении мер личной безопасности в условиях непогоды. При разгуле стихии следует закрыть окна в помещениях, по возможности оставить машину в гараже, отменить дальние поездки и выход на воду. Находясь на улице, не стоит приближаться к рекламным щитам и неустойчивым конструкциям.

При возникновении ЧС сразу набирайте номер «101».

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»