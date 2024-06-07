Общество

На Украине погиб 21-летний контрактник из Волгоградской области

Общество 07.06.2024 12:17
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07.06.2024 12:17


В Волгоградской области сегодня, 7 июня, проводили в последний путь погибшего в зоне СВО Кима Барсукова. 

— Уроженец города Петров Вала Ким Александрович заключил контракт с МО РФ. Погиб 23 февраля 2024 года, выполняя боевую задачу, — рассказали V102.RU в администрации Камышинского района. — Светлая память мужественному защитнику Родины. Он до конца выполнил свой воинский долг.

Выпускник 2018 года (классный руководитель Светлана Серебрянская) школы № 31 Петров Вала Ким Барсуков учился до 9-го класса с погибшим в ходе СВО, награжденным посмертно орденом Мужества морпехом Алексеем Калианиди.

— Мы запомнили Кима добрым, чутким, дружелюбным, общительным и отзывчивым человеком, с легким и светлым характером. Он был отличным другом, всегда готовым прийти на помощь и оказать поддержку. Навсегда останется примером российского воина — истинного патриота своей Родины! говорится в некрологе средней школы. 

Церемония прощания прошла по адресу: улица Зеленая, дом 3А. Нашего земляка похоронили на старом городском кладбище. Известно, что погибшему был всего 21 год. У него остался ребенок и супруга. 

Фото и коллаж: администрация Камышинского района, Павел Мирошкин ИА «Высота 102»  

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