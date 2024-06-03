Общество

К деньгам или к катастрофе? Под Волгоградом вдоль автотрассы забили нефтяные гейзеры

Общество 03.06.2024 09:26
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03.06.2024 09:26

В Жирновском районе Волгоградской области жители Александровского сельского поселения засняли на видео необычное явление. Как сообщает ИА «Высота 102», со ссылкой на очевидцев, вдоль подъездной дороги на расстоянии нескольких километров до населённого пункта забили сразу несколько нефтяных источников.




- Не знаю уже, радоваться новому «месторождению» или бить в набат, – смеётся один из жителей Александровки, согласившийся пообщаться с журналистами. - Но если говорить серьёзно, то это однозначно ущерб природе и загрязнение территории. Как и многие в районе, я всю жизнь проработал в нефтянке и знаю, что это такое. Под проезжей частью проходит перегонный трубопровод, по которому нефть перекачивается от скважин к резервуару-накопителю. Судя по всему, здесь и произошла авария.

Очевидец оперативно передал информацию о ЧП в администрацию и местное подразделение МЧС России.

- Меня заверили, что всё уже под контролем, – добавил мужчина.

Редакция ИА «Высота 102» попросила районные власти прокомментировать аварию.

- Действительно, недалеко от Александровского сельского поселения несколько недель назад имело место быть технологическое нарушение в работе нефтепровода. Оно было оперативно выявлено и устранено, – рассказал редакции глава Жирновского района Александр Шевченко.

По словам руководителя, на поверхность вышла не нефть в чистом виде, а специальный водяной раствор, загрязнённый остатками нефтепродуктов.

- У нефтяников свои технологии. Когда происходит забор нефти через одну скважину, через другую закачивается вода. Не будем углубляться во все эти процессы, но суть в том, что поддающаяся под давлением жидкость помогает вытеснять нефть. Вот на таком трубопроводе и произошёл разрыв. К сожалению, от подобных ситуаций никто не застрахован. В свою очередь и мы, как органы власти, и нефтедобывающие компании постоянно держим руку на пульсе, в максимально сжатые сроки устраняя все аварии. В случае с Александровским поселением, насколько мне доложили, трубопровод восстановлен, а территория зачищена от загрязнённого грунта, – подытожил глава.

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