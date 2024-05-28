



28 мая в Советском районе Волгограда легковушка устроила массовое ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», в результате столкновения пострадали туристический автобус, кроссовер и грузовая «Газель». Момент удара запечатлела одна из камер дорожного движения.







Происшествие случилось на Университетском проспекте в районе автобусной остановки «Зелёное кольцо». Водитель кроссовера, двигаясь по прямой не рассчитал дистанцию до остановившегося туристического автобуса, врезавшись в него. От удара иномарку развернуло и отбросило на соседние полосы, в результате чего в легковушку врезалась ещё и «Газель».

Отметим, в результате ДТП на данном участке Второй продольной был существенно осложнён проезд автомобильного транспорта. О пострадавших в результате столкновения информация отсутствует.

Фото и видео: ГБУ ВО «Безопасный регион»