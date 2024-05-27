Происшествия

В Волгограде загорелась квартира в многоэтажке на Семи ветрах

Происшествия 27.05.2024 15:59
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27.05.2024 15:59


Сегодня, 27 мая, в микрорайоне Семь ветров в Дзержинском районе Волгограда произошел пожар в многоквартирном доме на улице Константина Симонова, 31. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, возгорание произошло в квартире на 7 этаже.




В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что пожар удалось оперативно ликвидировать. 

- В Дзержинском районе в девятиэтажном многоквартирном доме в квартире горели домашние вещи на площади 20 квадратных метров, - уточнили в ведомстве. 

Причина пожара устанавливается.

Напомним, сегодня днем также произошел крупный пожар в строящейся высотке жилого комплекса «Urbn» в Ворошиловском районе. По предварительной информации, пламенем были объяты порядка 250 кв. метров. К ликвидации возгорания привлекались 5 единиц пожарной техники и 27 человек личного состава. Клубы черного дыма были видны почти со всех районов города. 

Видео: Волгоград №1 / Telegram

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